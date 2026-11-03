До 25 зросла кількість постраждалих унаслідок удару РФ по медзакладу в Харкові – ОВА

(оновлена)

Київ. 3 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Кількість постраждалих унаслідок нічного удару РФ по медичному закладу в Немишлянському районі Харкова зросла до 25, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На цю хвилину кількість постраждалих сягнула 25", – написав він у телеграмі.

За уточненими даними, удар припав на перехід між корпусами одного з медзакладів. Пошкоджено будівлю одного з медвідділень, скління вікон чотирьох багатоповерхівок і десять легкових автомобілів. Попередньо, 200 пацієнтів евакуюють до інших медичних закладів.

За словами міського голови Ігоря Терехова, росіяни завдали по Харкову комбінованого удару балістичними ракетами та керованими авіабомбами.

Раніше Терехов повідомляв про чотирьох постраждалих.

Джерело: https://t.me/synegubov/27326