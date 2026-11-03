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Сибіга запросив главу МЗС Сінгапуру відвідати Україну

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час телефонної розмови з главою МЗС Сінгапуру Вівіаном Балакрішнаном запросив його відвідати Україну.

"Запросив колегу відвідати Україну та домовився підтримувати активний діалог задля подальшого розвитку нашого двостороннього партнерства", – зазначив Сибіга, слова якого наводить МЗС.

Сторони обговорили розширення співпраці між Україною та АСЕАН. Сибіга наголосив, що з огляду на майбутнє головування Сінгапуру в асоціації Україна розраховує на поглиблення взаємодії з регіоном.

Міністр також поінформував колегу про ситуацію на полі бою та в енергетиці України на тлі російських атак напередодні зими.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/10899

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#сингапур #сибіга #мзс
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