Сибіга запросив главу МЗС Сінгапуру відвідати Україну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час телефонної розмови з главою МЗС Сінгапуру Вівіаном Балакрішнаном запросив його відвідати Україну.

"Запросив колегу відвідати Україну та домовився підтримувати активний діалог задля подальшого розвитку нашого двостороннього партнерства", – зазначив Сибіга, слова якого наводить МЗС.

Сторони обговорили розширення співпраці між Україною та АСЕАН. Сибіга наголосив, що з огляду на майбутнє головування Сінгапуру в асоціації Україна розраховує на поглиблення взаємодії з регіоном.

Міністр також поінформував колегу про ситуацію на полі бою та в енергетиці України на тлі російських атак напередодні зими.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/10899