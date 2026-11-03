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Польща через масовану атаку РФ на Україну задіяла сили ППО – Оперативне командування

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Польща через масовані удари Росії по Україні задіяла сили та засоби протиповітряної оборони, повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"У відповідь на масовані удари Російської Федерації по об'єктах на території України, завдані з використанням різноманітних засобів повітряного нападу, було задіяно відповідні сили та засоби системи протиповітряної оборони Республіки Польща", – йдеться в повідомленні командування в соцмережі Х.

У командуванні зазначили, що заходи мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору Польщі, насамперед прикордонних районів.

Джерело: https://x.com/DowOperSZ/status/2117430519860220068

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Редактор · Політичні новини
#заходи #атака #польща #превентивні #рф
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