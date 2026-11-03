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Фінляндія не гратиме проти Росії, доки триває війна в Україні, і збирає "єдиний фронт" у IIHF

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Федерація хокею Фінляндії не гратиме проти збірної Росії, доки триває війна проти України, і намагається об'єднати інші національні федерації, щоб не допустити Росію до чемпіонатів світу, заявив голова федерації Гейккі Хієтанен.

"Наша позиція полягає в тому, що ми не гратимемо проти Росії, доки триває загарбницька війна проти України", – йдеться в повідомленні на сайті Фінської федерації хокею.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб об'єднати якомога більше країн у єдиний фронт і заявити IIHF: за нинішніх обставин ніхто з нас не гратиме проти Росії. Це має значно більшу вагу, ніж якби ми висловлювали свою позицію поодинці", – зазначив Хієтанен.

Поштовхом стало рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) від 30 жовтня. Протягом вихідних фінська федерація контактувала з іншими членами IIHF, ці консультації триватимуть і цього тижня. Правління федерації в понеділок вирішило залишити на столі всі можливі варіанти.

2 листопада розпочалося дводенне засідання Ради IIHF, головною темою якого стало питання Росії. Хієтанен представляє Фінляндію в раді.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував рішення CAS про допуск російських збірних до чемпіонатів світу IIHF, назвавши його "плямуванням льоду українською кров'ю".

Джерело: https://www.leijonat.fi/uutiset/liiton-toimistolta/jaakiekkoliitto-kayttaa-kaikkia-keinoja-pitaakseen-venajan-ulkona-mm-kisoista

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Редактор · Політичні новини
#хокей #рф #фінляндія
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