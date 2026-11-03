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Генштаб зафіксував 19 боїв на Костянтинівському напрямку від початку доби

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Від початку доби 2 листопада на фронті відбулося 191 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник завдав 44 авіаційних ударів, скинув 146 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4304 дрони-камікадзе та здійснив 1946 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

Упродовж доби на північно-слобожанському та курському напрямках зафіксували вісім бойових зіткнень, на південно-слобожанському – 10, на куп'янському – 3, на лиманському – 6, на слов'янському – 1, на костянтинівському – 19, на покровському – 12, на гуляйпільському – 7, на оріхівському – 1.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid09DFoZf4otsoGpyAnMSLnpnFcqomWMxW7YJE3HefmwZ12XQgMRw9ZrqUQn6PTfMSMl

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#фронт #генштаб #ситуація
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