Переговори України та Росії за посередництва США відбудуться в Абу-Дабі 10-11 листопада – Віткофф

США 10-11 листопада виступатимуть посередниками на переговорах робочого рівня між Україною та Росією в Абу-Дабі, повідомив спецпосланець президента США Стів Віткофф.

"Обговорення зосередяться на питаннях повоєнної безпеки, деескалації, гуманітарних заходах, а також подальших кроках на шляху до миру", – написав він у соцмережі Х.

Крім того, цього тижня в Брюсселі американські переговорники зустрінуться з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС та НАТО. За словами Віткоффа, вони обговорять гарантії безпеки для України, архітектуру повоєнної безпеки в Європі та економічні можливості для підтримки відбудови України.

"Ми прагнемо розвинути прогрес, досягнутий у Києві, Осло та Санкт-Петербурзі, задля укладення всеосяжної та довготривалої мирної угоди", – додав спецпосланець.

Джерело: https://x.com/SEPeaceMissions/status/2117393678083792909