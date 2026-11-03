Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

СБУ заборонила польському журналісту Важесі в'їзд в Україну на три роки

1 хв читати
Додати як джерело

Польському журналісту Лукашу Важесі, відомому своєю антиукраїнською позицією, Служба безпеки України на три роки заборонила в'їзд до країни. Про це сам Важеха повідомив у соцмережі X у понеділок, 2 листопада.

"Кілька хвилин тому я отримав рішення СБУ: заборона на в'їзд в Україну терміном на три роки. Цьому передував цілий день очікування та втручання на високому рівні", – написав він у соцмережі Х.

Водночас польський історик Лукаш Адамський з Центру імені Мєрошевського повідомив, що Важеха був учасником навчального візиту польських журналістів до України, який центр організував спільно з Українським інститутом при МЗС України. За його словами, список учасників заздалегідь узгодили обидві установи та передали відповідним українським органам, і заперечень він не викликав.

Після проблем на кордоні центр поінформував МЗС України та Польщі. Попри запевнення, що питання переглянуть, після семи годин очікування рішення СБУ залишилося чинним, і Важеха повертається до Варшави.

"Визнаючи право України суверенно вирішувати, кому дозволяти в'їзд на свою територію, хочу зазначити, що обмеження діяльності журналістів – навіть якщо воно обґрунтоване міркуваннями національної безпеки – неминуче привертає значну увагу медіа та створює сприятливий ґрунт для негативних коментарів", – написав Адамський.

Між тим, агентство "Інтерфакс-Україна" наразі не має офіційного підтвердження цієї інформації від СБУ.

Джерела: https://x.com/lkwarzecha/status/2117342853601144897?s=20

https://x.com/LukaszAdamskiPL/status/2117355476224729153?s=20

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#заборона #журналіст #вїзд
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Прокопенко заявив, що інформаційна кампанія навколо подій у Петропавлівській Борщагівці грає на руку Росії

Прокопенко заявив, що інформаційна кампанія навколо подій у Петропавлівській Борщагівці грає на руку Росії

Командувач угруповання військ "Азов" бригадний генерал Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що те, що відбувається в інформаційному просторі довкола поді…

Читати
"Азов" заявив, що винні понесуть покарання, якщо підтвердиться насильство щодо військових у частині на Київщині

"Азов" заявив, що винні понесуть покарання, якщо підтвердиться насильство щодо військових у частині на Київщині

Командування 1-го корпусу НГУ "Азов" заявило, що разом із правоохоронцями взяло на контроль розслідування ситуації після поширення в соцмережах інфор…

Читати
Зеленський доручив уряду відновити щомісячні доплати енергетикам і запровадити ротації ремонтних бригад

Зеленський доручив уряду відновити щомісячні доплати енергетикам і запровадити ротації ремонтних бригад

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів відновити програму щомісячних доплат енергетикам, залученим до ремонтів енергетично…

Читати
РФ змінила тактику ударів по енергетиці України, атакуючи мережі та розподільчу інфраструктуру – Зеленський

РФ змінила тактику ударів по енергетиці України, атакуючи мережі та розподільчу інфраструктуру – Зеленський

Росія цього року змінила тактику ударів по українській енергетиці, атакуючи не лише об'єкти генерації, а й мережі та інфраструктуру розподілу електро…

Читати
Усі військовослужбовці в Петропавлівській Борщагівці в безпеці, призначена перевірка – військовий омбудсмен

Усі військовослужбовці в Петропавлівській Борщагівці в безпеці, призначена перевірка – військовий омбудсмен

Військова обмудсменка Ольга Решетилова повідомила про співпрацю з командуванням Національної гвардії України щодо подій в селі Петропавлівська Борщаг…

Читати