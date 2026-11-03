СБУ заборонила польському журналісту Важесі в'їзд в Україну на три роки

Польському журналісту Лукашу Важесі, відомому своєю антиукраїнською позицією, Служба безпеки України на три роки заборонила в'їзд до країни. Про це сам Важеха повідомив у соцмережі X у понеділок, 2 листопада.

"Кілька хвилин тому я отримав рішення СБУ: заборона на в'їзд в Україну терміном на три роки. Цьому передував цілий день очікування та втручання на високому рівні", – написав він у соцмережі Х.

Водночас польський історик Лукаш Адамський з Центру імені Мєрошевського повідомив, що Важеха був учасником навчального візиту польських журналістів до України, який центр організував спільно з Українським інститутом при МЗС України. За його словами, список учасників заздалегідь узгодили обидві установи та передали відповідним українським органам, і заперечень він не викликав.

Після проблем на кордоні центр поінформував МЗС України та Польщі. Попри запевнення, що питання переглянуть, після семи годин очікування рішення СБУ залишилося чинним, і Важеха повертається до Варшави.

"Визнаючи право України суверенно вирішувати, кому дозволяти в'їзд на свою територію, хочу зазначити, що обмеження діяльності журналістів – навіть якщо воно обґрунтоване міркуваннями національної безпеки – неминуче привертає значну увагу медіа та створює сприятливий ґрунт для негативних коментарів", – написав Адамський.

Між тим, агентство "Інтерфакс-Україна" наразі не має офіційного підтвердження цієї інформації від СБУ.

Джерела: https://x.com/lkwarzecha/status/2117342853601144897?s=20

https://x.com/LukaszAdamskiPL/status/2117355476224729153?s=20