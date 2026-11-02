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Сибіга після удару по Комишувасі закликав не допускати Росію до міжнародного спорту

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, відреагувавши на удар РФ по школі в Комишувасі, де роздавали гуманітарну допомогу, закликав не допускати російських спортсменів до міжнародних змагань.

"Кожен убитий Росією український мирний мешканець – це ще одна причина не допускати її прапор і спортсменів на міжнародні спортивні арени. Ті, хто відчиняє двері для Росії, мають усвідомлювати: вони відчиняють їх для держави, яка продовжує вбивати", – написав він у соцмережі Х.

За словами міністра, навіть коли Росія вбиває українців, дехто, зокрема представники міжнародного спорту, шукає шляхи для відновлення звичних відносин із Москвою.

Сибіга закликав партнерів відкидати будь-які спроби повернутися до звичних справ із Росією. "Жодних поступок державі, яка продовжує вбивати невинних людей; жодної реабілітації без притягнення до відповідальності", – наголосив він.

Як повідомлялося, внаслідок ударів російських авіабомб по будівлі школи в Комишувасі Запорізької області загинули щонайменше 26 людей.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2117370886240063701

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#рф #спорт #сибіга
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