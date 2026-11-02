Буданов приїхав до Петропавлівської Борщагівки і назвав події там "класичною вуличною акцією"

Керівник Офісу президента Кирило Буданов увечері понеділка відвідав Петропавлівську Борщагівку на Київщині і назвав події біля будинку, де перебували військовослужбовці Нацгвардії, "класичною вуличною акцією".

"Відбувається класична вулична акція, скажімо так прямо. Це те, чого бути не має. І це ненормально. По-перше, не дають доправити до лікарні людей, кому вона точно потрібна", – сказав він журналістам на місці подій.

На запитання, чи законно утримували людей, Буданов відповів: "Це встановить слідство". За його словами, на місці працюють ДБР і прокурори.

Як повідомлялося, 2 листопада в соцмережах поширилася інформація про нібито незаконне утримування людей у будинку в Петропавлівській Борщагівці, біля якого зібралися місцеві мешканці. Командувач Нацгвардії Олександр Півненко повідомив, що там утримували військовослужбовців, повернутих до підрозділів після СЗЧ, четверо з них госпіталізовані.