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Буданов приїхав до Петропавлівської Борщагівки і назвав події там "класичною вуличною акцією"

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов увечері понеділка відвідав Петропавлівську Борщагівку на Київщині і назвав події біля будинку, де перебували військовослужбовці Нацгвардії, "класичною вуличною акцією".

"Відбувається класична вулична акція, скажімо так прямо. Це те, чого бути не має. І це ненормально. По-перше, не дають доправити до лікарні людей, кому вона точно потрібна", – сказав він журналістам на місці подій.

На запитання, чи законно утримували людей, Буданов відповів: "Це встановить слідство". За його словами, на місці працюють ДБР і прокурори.

Як повідомлялося, 2 листопада в соцмережах поширилася інформація про нібито незаконне утримування людей у будинку в Петропавлівській Борщагівці, біля якого зібралися місцеві мешканці. Командувач Нацгвардії Олександр Півненко повідомив, що там утримували військовослужбовців, повернутих до підрозділів після СЗЧ, четверо з них госпіталізовані.

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Редактор · Політичні новини
#борщагівка #петропавлівська #буданов
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