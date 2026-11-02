Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Флеш розповів про спецоперацію із захисту Києва засобами РЕБ від дистанційно керованих "шахедів"

1 хв читати
Додати як джерело

Радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов ("Флеш") розповів про спецоперацію із захисту Києва засобами радіоелектронної боротьби від реактивних "шахедів" з дистанційним керуванням.

"Ця операція змусила супротивника зробити паузу, модернізувати "Шахеди", шукати інші рішення", – написав він у фейсбуці.

За словами Бескрестнова, ворог керує "шахедами" на відстані через MESH-радіозв'язок: російський оператор з території РФ керує дроном через встановлений на ньому радіомодем. Тому над Києвом потрібно було створити захисний "купол", який заважав би радіозв'язку дронів.

Завдання полягало в тому, щоб за кілька тижнів провести великий обсяг робіт по всьому місту, на кількох сотнях локацій для антен та обладнання. До процесу залучили всіх основних виробників засобів РЕБ, які цілодобово виготовляли та монтували обладнання.

Над операцією працювали Генштаб, Міністерство оборони, МВС, РНБО, Офіс президента та інші підрозділи ЗСУ. За словами радника, вона перебувала під постійним контролем президента.

"Дякуємо всім учасникам за працю та службу", – зазначив він.

Джерело: https://www.facebook.com/100001751811701/posts/28872956392346037/?rdid=zrkj2scsWnDGXKW7

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#київ #купол #шахеди
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

"Азов" заявив, що винні понесуть покарання, якщо підтвердиться насильство щодо військових у частині на Київщині

"Азов" заявив, що винні понесуть покарання, якщо підтвердиться насильство щодо військових у частині на Київщині

Командування 1-го корпусу НГУ "Азов" заявило, що разом із правоохоронцями взяло на контроль розслідування ситуації після поширення в соцмережах інфор…

Читати
Зеленський доручив уряду відновити щомісячні доплати енергетикам і запровадити ротації ремонтних бригад

Зеленський доручив уряду відновити щомісячні доплати енергетикам і запровадити ротації ремонтних бригад

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів відновити програму щомісячних доплат енергетикам, залученим до ремонтів енергетично…

Читати
РФ змінила тактику ударів по енергетиці України, атакуючи мережі та розподільчу інфраструктуру – Зеленський

РФ змінила тактику ударів по енергетиці України, атакуючи мережі та розподільчу інфраструктуру – Зеленський

Росія цього року змінила тактику ударів по українській енергетиці, атакуючи не лише об'єкти генерації, а й мережі та інфраструктуру розподілу електро…

Читати
Усі військовослужбовці в Петропавлівській Борщагівці в безпеці, призначена перевірка – військовий омбудсмен

Усі військовослужбовці в Петропавлівській Борщагівці в безпеці, призначена перевірка – військовий омбудсмен

Військова обмудсменка Ольга Решетилова повідомила про співпрацю з командуванням Національної гвардії України щодо подій в селі Петропавлівська Борщаг…

Читати
Нацгвардія: інформацію про стан постраждалих у Петропавлівській Борщагівці і хід перевірки оприлюднюватимемо регулярно

Нацгвардія: інформацію про стан постраждалих у Петропавлівській Борщагівці і хід перевірки оприлюднюватимемо регулярно

Національна гвардія України проведе службове розслідування інциденту, який стався в понеділок на Петропавлівській Борщагівці, повідомляє пресслужба Н…

Читати