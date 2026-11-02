Флеш розповів про спецоперацію із захисту Києва засобами РЕБ від дистанційно керованих "шахедів"

Радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов ("Флеш") розповів про спецоперацію із захисту Києва засобами радіоелектронної боротьби від реактивних "шахедів" з дистанційним керуванням.

"Ця операція змусила супротивника зробити паузу, модернізувати "Шахеди", шукати інші рішення", – написав він у фейсбуці.

За словами Бескрестнова, ворог керує "шахедами" на відстані через MESH-радіозв'язок: російський оператор з території РФ керує дроном через встановлений на ньому радіомодем. Тому над Києвом потрібно було створити захисний "купол", який заважав би радіозв'язку дронів.

Завдання полягало в тому, щоб за кілька тижнів провести великий обсяг робіт по всьому місту, на кількох сотнях локацій для антен та обладнання. До процесу залучили всіх основних виробників засобів РЕБ, які цілодобово виготовляли та монтували обладнання.

Над операцією працювали Генштаб, Міністерство оборони, МВС, РНБО, Офіс президента та інші підрозділи ЗСУ. За словами радника, вона перебувала під постійним контролем президента.

"Дякуємо всім учасникам за працю та службу", – зазначив він.

Джерело: https://www.facebook.com/100001751811701/posts/28872956392346037/?rdid=zrkj2scsWnDGXKW7