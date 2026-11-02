Глава МВС доручив провести службове розслідування подій на Київщині і закликав не поширювати неправдиву інформацію

Очільник Міністерства внутрішніх справ України (МВС) Іван Вигівський доручив розпочати службове розслідування подій у Петропавлівській Борщагівці на Київщині, де перебували військовослужбовці Нацгвардії.

"Ще вдень доручив розпочати службове розслідування, в межах якого буде перевірено всю інформацію, зокрема щодо умов перебування військових", – написав він у телеграмі.

Міністр закликав громадян утриматися від поширення неправдивої інформації та вчинення неправомірних дій.

За його словами, на місці події працюють Державне бюро розслідувань та Офіс Військового омбудсмана. Командування НГУ надає повне сприяння.

Як повідомлялося, військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила про співпрацю з командуванням Національної гвардії України щодо подій в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області, де були госпіталізовані декілька військовослужбовців, які були повернуті до підрозділів після самовільного залишення частини, та запевнила, що всі військові наразі в безпеці.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що на території одного з домоволодінь у Петропавлівській Борщагівці під Києвом нібито перебуває один чи декілька чоловіків, які могли самовільно залишити військову частину, а також військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії. Місцеві мешканці влаштували штурм території, намагалися вибити ворота домоволодіння та відчинити їх підручними засобами. На місце події прибуло керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України.

Пізніше в поліції Київської області повідомили, що їм надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина. "Подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Також поблизу місця події зібралися місцеві жителі. Інформація про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності", – проінформували у відомстві.

Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко прибув на місце інциденту та повідомив, що у будівлі, біля якої зібралися місцеві мешканці, утримували військовослужбовців, яких повернули до підрозділів після самовільного залишення частини (СЗЧ), і наразі чотирьох із них госпіталізовано. Деякі з мешканців стверджують, що бачили на утримуваних сліди побиття; Півненко наголосив на неприпустимості неналежного ставлення до повернутих із СЗЧ військовослужбовців і повідомив, що відповідна інформація буде перевірена і проведене відповідне розслідування, а результати оприлюднені.

Речник Нацгвардії Руслан Музичук повідомив, що родичі військовослужбовців змогли ознайомитись з умовами їх перебування у місці дислокації в селі Петропавлівська Борщагівка і змогли переконатись, що "що люди не перебувають в такому стані, як була розповсюджена інформація в соціальних мережах", але самі військові невдовзі будуть звідти переміщені з міркувань безпеки.

Джерело: https://t.me/I_Vyhivskyi/520