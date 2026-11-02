"Азов" заявив, що винні понесуть покарання, якщо підтвердиться насильство щодо військових у частині на Київщині

Командування 1-го корпусу НГУ "Азов" заявило, що разом із правоохоронцями взяло на контроль розслідування ситуації після поширення в соцмережах інформації про ймовірні катування військовослужбовців у військовій частині на Київщині.

"У випадку, якщо буде встановлено факт незаконних насильницьких дій на території військового містечка, винні понесуть справедливе покарання", – йдеться в заяві корпусу в телеграмі.

У "Азові" повідомили, що четверо військовослужбовців, затриманих після самовільного залишення частини (СЗЧ), мали травми, тому їх направили до госпіталю на обстеження.

Йдеться про тимчасовий пункт дислокації в/ч 3121 Нацгвардії, яка належить до корпусу. За даними "Азову", після поширення інформації біля військового містечка почали збиратися цивільні з вимогою видати їм мобілізованих, а отримавши відмову, заблокували роботу містечка й намагалися потрапити всередину.

На місце прибув командувач Національної гвардії генерал-майор Олександр Півненко. Він особисто провів родичів деяких військовослужбовців на територію об'єкта і показав умови, в яких перебувають мобілізовані та затримані після СЗЧ в очікуванні розподілу до частин.

Командування корпусу засудило неправомірні дії щодо військовослужбовців і закликало громадян не перешкоджати роботі військових частин та довіряти офіційним повідомленням.

Як повідомлялося, військова обмудсменка Ольга Решетилова повідомила про співпрацю з командуванням Національної гвардії України щодо подій в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області, де були госпіталізовані декілька військовослужбовців, які були повернуті до підрозділів після самовільного залишення частини, та запевнила, що всі військові наразі в безпеці.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що на території одного з домоволодінь у Петропавлівській Борщагівці під Києвом нібито перебуває один чи декілька чоловіків, які могли самовільно залишити військову частину, а також військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії. Місцеві мешканці влаштували штурм території, намагалися вибити ворота домоволодіння та відчинити їх підручними засобами. На місце події прибуло керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України.

Пізніше в поліції Київської області повідомили, що їм надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина. "Подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Також поблизу місця події зібралися місцеві жителі. Інформація про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності", – проінформували у відомстві.

Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко прибув на місце інциденту та повідомив, що у будівлі, біля якої зібралися місцеві мешканці, утримували військовослужбовців, яких повернули до підрозділів після самовільного залишення частини (СЗЧ), і наразі чотирьох із них госпіталізовано. Деякі з мешканців стверджують, що бачили на утримуваних сліди побиття; Півненко наголосив на неприпустимості неналежного ставлення до повернутих із СЗЧ військовослужбовців і повідомив, що відповідна інформація буде перевірена і проведене відповідне розслідування, а результати оприлюднені.

Речник Нацгвардії Руслан Музичук повідомив, що родичі військовослужбовців змогли ознайомитись з умовами їх перебування у місці дислокації в селі Петропавлівська Борщагівка і змогли переконатись, що "що люди не перебувають в такому стані, як була розповсюджена інформація в соціальних мережах", але самі військові невдовзі будуть звідти переміщені з міркувань безпеки.