Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

"Азов" заявив, що винні понесуть покарання, якщо підтвердиться насильство щодо військових у частині на Київщині

3 хв читати
Додати як джерело
"Азов" заявив, що винні понесуть покарання, якщо підтвердиться насильство щодо військових у частині на Київщині

Командування 1-го корпусу НГУ "Азов" заявило, що разом із правоохоронцями взяло на контроль розслідування ситуації після поширення в соцмережах інформації про ймовірні катування військовослужбовців у військовій частині на Київщині.

"У випадку, якщо буде встановлено факт незаконних насильницьких дій на території військового містечка, винні понесуть справедливе покарання", – йдеться в заяві корпусу в телеграмі.

У "Азові" повідомили, що четверо військовослужбовців, затриманих після самовільного залишення частини (СЗЧ), мали травми, тому їх направили до госпіталю на обстеження.

Йдеться про тимчасовий пункт дислокації в/ч 3121 Нацгвардії, яка належить до корпусу. За даними "Азову", після поширення інформації біля військового містечка почали збиратися цивільні з вимогою видати їм мобілізованих, а отримавши відмову, заблокували роботу містечка й намагалися потрапити всередину.

На місце прибув командувач Національної гвардії генерал-майор Олександр Півненко. Він особисто провів родичів деяких військовослужбовців на територію об'єкта і показав умови, в яких перебувають мобілізовані та затримані після СЗЧ в очікуванні розподілу до частин.

Командування корпусу засудило неправомірні дії щодо військовослужбовців і закликало громадян не перешкоджати роботі військових частин та довіряти офіційним повідомленням.

Як повідомлялося, військова обмудсменка Ольга Решетилова повідомила про співпрацю з командуванням Національної гвардії України щодо подій в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області, де були госпіталізовані декілька військовослужбовців, які були повернуті до підрозділів після самовільного залишення частини, та запевнила, що всі військові наразі в безпеці.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що на території одного з домоволодінь у Петропавлівській Борщагівці під Києвом нібито перебуває один чи декілька чоловіків, які могли самовільно залишити військову частину, а також військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії. Місцеві мешканці влаштували штурм території, намагалися вибити ворота домоволодіння та відчинити їх підручними засобами. На місце події прибуло керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України.

Пізніше в поліції Київської області повідомили, що їм надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина. "Подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Також поблизу місця події зібралися місцеві жителі. Інформація про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності", – проінформували у відомстві.

Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко прибув на місце інциденту та повідомив, що у будівлі, біля якої зібралися місцеві мешканці, утримували військовослужбовців, яких повернули до підрозділів після самовільного залишення частини (СЗЧ), і наразі чотирьох із них госпіталізовано. Деякі з мешканців стверджують, що бачили на утримуваних сліди побиття; Півненко наголосив на неприпустимості неналежного ставлення до повернутих із СЗЧ військовослужбовців і повідомив, що відповідна інформація буде перевірена і проведене відповідне розслідування, а результати оприлюднені.

Речник Нацгвардії Руслан Музичук повідомив, що родичі військовослужбовців змогли ознайомитись з умовами їх перебування у місці дислокації в селі Петропавлівська Борщагівка і змогли переконатись, що "що люди не перебувають в такому стані, як була розповсюджена інформація в соціальних мережах", але самі військові невдовзі будуть звідти переміщені з міркувань безпеки.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#борщагівка #петропавлівська #азов
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив уряду відновити щомісячні доплати енергетикам і запровадити ротації ремонтних бригад

Зеленський доручив уряду відновити щомісячні доплати енергетикам і запровадити ротації ремонтних бригад

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів відновити програму щомісячних доплат енергетикам, залученим до ремонтів енергетично…

Читати
РФ змінила тактику ударів по енергетиці України, атакуючи мережі та розподільчу інфраструктуру – Зеленський

РФ змінила тактику ударів по енергетиці України, атакуючи мережі та розподільчу інфраструктуру – Зеленський

Росія цього року змінила тактику ударів по українській енергетиці, атакуючи не лише об'єкти генерації, а й мережі та інфраструктуру розподілу електро…

Читати
Усі військовослужбовці в Петропавлівській Борщагівці в безпеці, призначена перевірка – військовий омбудсмен

Усі військовослужбовці в Петропавлівській Борщагівці в безпеці, призначена перевірка – військовий омбудсмен

Військова обмудсменка Ольга Решетилова повідомила про співпрацю з командуванням Національної гвардії України щодо подій в селі Петропавлівська Борщаг…

Читати
В Комишувасі 27 людей вважаються зниклими безвісти, серед загиблих – поліцейський та двоє рятувальників

В Комишувасі 27 людей вважаються зниклими безвісти, серед загиблих – поліцейський та двоє рятувальників

В Комишувасі Запорізької області 27 людей вважаються зниклими безвісти після російського удару в понеділок, повідомив голова Запорізької обласної вій…

Читати