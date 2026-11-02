Зеленський доручив уряду відновити щомісячні доплати енергетикам і запровадити ротації ремонтних бригад

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів відновити програму щомісячних доплат енергетикам, залученим до ремонтів енергетичної інфраструктури, а також передбачити ротації бригад, які працюють у найскладніших умовах.

"Усім, хто задіяний у цих ремонтах, енергетикам потрібні доплати щомісяця, щоб люди відчували, що суспільство цінує те, що вони роблять і як вони працюють", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

За його словами, програму, яка добре зарекомендувала себе торік, необхідно поновити на осінньо-зимовий період. Також президент наголосив на необхідності ротацій ремонтних команд і взаємодії українських громад у відновленні.

Зеленський розраховує, що уряд представить усі деталі підтримки ремонтних бригад та енергетиків цього тижня.