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РФ змінила тактику ударів по енергетиці України, атакуючи мережі та розподільчу інфраструктуру – Зеленський

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РФ змінила тактику ударів по енергетиці України, атакуючи мережі та розподільчу інфраструктуру – Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/

Росія цього року змінила тактику ударів по українській енергетиці, атакуючи не лише об'єкти генерації, а й мережі та інфраструктуру розподілу електроенергії, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Цього року у росіян нова тактика. Вони б'ють і не тільки по генерації, але й багато ударів проти мереж, проти розподілу енергії. Багато роботи на відновленні і постійно нові удари. Десятки ударів на добу", – сказав Зеленський вечірньому зверненні у понеділок.

Він наголосив, що за таких умов швидкість відновлення енергетичної інфраструктури має таке саме значення, як і наявність ракет для протиповітряної оборони.

"Кожен день має бути абсолютно ефективним у ремонтах, у відновленні, у будівництві, у захисті", – зазначив президент.

 

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#рф #тактика #зеленський
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