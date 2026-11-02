РФ змінила тактику ударів по енергетиці України, атакуючи мережі та розподільчу інфраструктуру – Зеленський

Росія цього року змінила тактику ударів по українській енергетиці, атакуючи не лише об'єкти генерації, а й мережі та інфраструктуру розподілу електроенергії, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Цього року у росіян нова тактика. Вони б'ють і не тільки по генерації, але й багато ударів проти мереж, проти розподілу енергії. Багато роботи на відновленні і постійно нові удари. Десятки ударів на добу", – сказав Зеленський вечірньому зверненні у понеділок.

Він наголосив, що за таких умов швидкість відновлення енергетичної інфраструктури має таке саме значення, як і наявність ракет для протиповітряної оборони.

"Кожен день має бути абсолютно ефективним у ремонтах, у відновленні, у будівництві, у захисті", – зазначив президент.