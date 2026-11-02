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Росія готує новий масований удар по Україні передусім по енергетиці і логістиці – Зеленський

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Росія готує новий масований удар по Україні передусім по енергетиці і логістиці – Зеленський

Росія готує новий масований удар по Україні, передусім по об'єктах енергетики та логістики, повідомив президент України Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки.

"Ми знаємо від розвідки, що Росія готує новий масовий удар по нашій країні, передусім по енергетиці і логістиці", – сказавhttps://t.me/V_Zelenskiy_official/21602 Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Він зазначив, що РФ розраховує скористатися увагою світу до виборів у США. І тоді її дії в Україні та проблеми з ППО, зокрема з ракетами Patriot "будуть начебто поза увагою світу".

Президент закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію, зокрема обмежити її доходи від експорту нафти й газу.

"Поки триває ця війна, буде палати їхня нафта, і гроші вони зі світом заробляти не зможуть. Не треба гратися з російськими заробітками від нафти чи від газу. Треба натиснути на Росію так, щоб у них не було альтернатив, крім закінчення цієї війни", – зауважив Зеленський.

Він також наголосив, що Україна відповідає на російські удари по українських містах і людях, та подякував військовим підрозділам, які виконують завдання з далекобійних ударів по РФ.

"На той удар, який росіяни готують зараз, ми обов'язково їм відповімо", – додав президент.

 

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#рф #удар #зеленський
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