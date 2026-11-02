До 26 зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ по Комишувасі – Зеленський

Кількість загиблих унаслідок ударів російських авіабомб по будівлі школи в Комишувасі Запорізької області зросла до 26, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Станом на цей час відомо, що двадцять шість людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким. П'ять людей в лікарнях. Під завалами ще люди", – написав він у телеграмі.

За словами президента, будівлю школи та укриття в ній використовували для гуманітарної роботи: щопонеділка там роздавали людям допомогу. Росіяни завдали першого удару кількома авіабомбами, коли люди прийшли, а потім повторно вдарили по укриттю.

"Більшість жертв цього російського удару – саме цивільні люди, які прийшли по гуманітарну допомогу, і ті, хто прийшов вже їм на допомогу після першого удару", – зазначив Зеленський.

Він також заявив, що після гуманітарної операції в Олешках можна було продовжити гуманітарні кроки, і Україна це пропонувала, "але Росія продовжує вбивства".

Рятувальні роботи тривають.

Як повідомлялося, Росія завдала цілеспрямованого удару по школі в селищі Комишуваха Запорізької області, де роздавали гуманітарну допомогу місцевим жителям.

Зранку росіяни скинули на школу авіабомби. Люди сховалися в укритті, і тоді окупанти завдали повторного удару: ще дев'ять авіабомб саме по укриттю.

Раніше було відомо про 24 загиблих, серед яких двоє рятувальників та четверо поліцейських, та 5 поранених, ще 27 людей вважаються зниклими безвісти.