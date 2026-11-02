В Запорізькій області 3 листопада оголошується Днем жалоби – ОВА

В Запорізькій області в середу, 3 листопада, оголошується День жалоби за загиблими внаслідок російських ударів по Комишувасі.

"Масштаб трагедії важко осягнути. Уже відомо про 24 загиблих людей. Є поранені та зниклі безвісти. За цими страшними цифрами – обірвані життя, зруйновані долі, родини, які вже ніколи не обіймуть своїх рідних. І ті, хто досі чекає бодай якоїсь звістки про найдорожчих. Разом із Комишувахою сумує вся Запорізька область. Уся Україна, написав голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, Росія завдала цілеспрямованого удару по школі в селищі Комишуваха Запорізької області, де роздавали гуманітарну допомогу місцевим жителям.

Зранку росіяни скинули на школу авіабомби. Люди сховалися в укритті, і тоді окупанти завдали повторного удару: ще дев'ять авіабомб саме по укриттю.

Наразі відомо про 24 загиблих, серед яких двоє рятувальників та четверо поліцейських, та 5 поранених, ще 27 людей вважаються зниклими безвісти.