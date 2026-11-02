Нацгвардійці будуть роззосереджені з місця дислокації у Петропавлівській Борщагівці найближчим часом – речник

Родичі військовослужбовців Національної гвардії України змогли ознайомитись з умовами їх перебування у місці дислокації в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області, але самі військові невдовзі будуть звідти переміщені з міркувань безпеки, повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук.

"Ми надавали змогу деяким родичам цих людей, які знаходяться (в місці дислокації – ІФ-У), зайти, подивитися реальний стан справ, перевірити, поспілкуватися з цими людьми, що вони й зробили. І частково напруга спала через те, що вони своїми очима побачили, що люди не перебувають в такому стані, як була розповсюджена інформація в соціальних мережах", – сказав Музичук журналістам в понеділок ввечері.

Він назвав інформацію щодо важких тілесних ушкоджень, які нібито мали деякі з нацгвардійців, суперечливою. "Є інформація, що є люди, яким потрібна допомога, і так далі. Ви бачили особисто, що вже деякі люди, які дійсно, можливо, потребували допомоги – цей висновок будуть давати лікарі – вони в кареті швидкої допомоги це місце покинули", – сказав речник Нацгвардії.

Музичук заявив, що не може оприлюднити кількість людей, які перебували у відповідному місці дислокації "в першу чергу з питань безпеки". "Я можу сказати, що в будь-якому випадку вони покинуть це місце в найближчий час, вони тут не будуть знаходитись… Однозначно не буде ця будівля і я думаю, що найближчим часом ми всі звідси розосередимося, якщо казати військовою мовою. Ми не можемо створювати умови, де 200-300 чоловік перебувають в одній точці, тому що дуже швидко ця локація стає помітною", – наголосив він.

За словами речника Нацгвардії, такі ситуації, як склалися в Петропавлівській Борщагівці, використовуватимуться, щоб покращувати умови перебування військовослужбовців. "Наша країна перебуває в війні, і багато підходів, які стосуються роботи з мобілізаційним ресурсом, потребують вдосконалення", – сказав Музичук.

Як повідомлялося, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що на території одного з домоволодінь у Петропавлівській Борщагівці під Києвом нібито перебуває один чи декілька чоловіків, які могли самовільно залишити військову частину, а також військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії. Місцеві мешканці влаштували штурм території, намагалися вибити ворота домоволодіння та відчинити їх підручними засобами. На місце події прибуло керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України.

Пізніше в поліції Київської області повідомили, що їм надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина. "Подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Також поблизу місця події зібралися місцеві жителі. Інформація про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності", – проінформували у відомстві.

Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко прибув на місце інциденту та повідомив, що у будівлі, біля якої зібралися місцеві мешканці, утримували військовослужбовців, яких повернули до підрозділів після самовільного залишення частини (СЗЧ), і наразі чотирьох із них госпіталізовано. Деякі з мешканців стверджують, що бачили на утримуваних сліди побиття; Півненко наголосив на неприпустимості неналежного ставлення до повернутих із СЗЧ військовослужбовців і повідомив, що відповідна інформація буде перевірена і проведене відповідне розслідування, а результати оприлюднені.