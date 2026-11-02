Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

УЧХ допомагає постраждалим від російських атак на Харківщині

2 хв читати
Додати як джерело
УЧХ допомагає постраждалим від російських атак на Харківщині
Фото: Червоний Хрест України

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагає постраждалим внаслідок чергових російських атак на Харківщині.

"Сьогодні команди Українського Червоного Хреста працювали у Лозовій, Ізюмі та селі Васищеве Харківської області, де внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

У Лозовій волонтери місцевої ланки загону швидкого реагування УЧХ спільно з іншими екстреними службами працювали на місцях ліквідації наслідків ранкових російських ударів. Вони обстежували пошкоджені будівлі та прилеглі території, здійснювали поквартирні обходи для виявлення людей, які потребують допомоги, а також надавали першу допомогу та психологічну підтримку.

Крім того, постраждалим передавали гуманітарну допомогу, зокрема OSB-плити та брезент для тимчасового закриття пошкоджених осель, гігієнічні й продуктові набори, питну воду, спальні комплекти та інші речі першої необхідності.

В Ізюмі команда місцевої організації Українського Червоного Хреста також надає гуманітарну допомогу мешканцям, чиї оселі постраждали внаслідок нічних і ранкових ворожих обстрілів.

У селі Васищеве Харківського району команда Харківської обласної організації УЧХ допомагала мешканцям, які постраждали внаслідок вчорашньої ворожої атаки. Волонтери надавали психологічну підтримку та забезпечували людей гуманітарною допомогою для першочергових потреб і тимчасового захисту пошкодженого житла.

За даними ДСНС України, внаслідок ударів російських керованих авіабомб по Ізюму 1 людина загинула, ще 14 постраждали. Частково зруйновано та пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, магазини. Виникли пожежі автомобілів, які рятувальники ліквідували.

У Васищеве постраждали 12 людей, серед них – дитина. У селі ударний безпілотник влучив у дах п'ятиповерхового житлового будинку, пошкодивши конструкції квартир і міжповерхове перекриття. Рятувальники врятували двох мешканців, які опинилися заблокованими у квартирі на верхньому поверсі.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#допомога #тчху
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

"Азов" заявив, що винні понесуть покарання, якщо підтвердиться насильство щодо військових у частині на Київщині

"Азов" заявив, що винні понесуть покарання, якщо підтвердиться насильство щодо військових у частині на Київщині

Командування 1-го корпусу НГУ "Азов" заявило, що разом із правоохоронцями взяло на контроль розслідування ситуації після поширення в соцмережах інфор…

Читати
Зеленський доручив уряду відновити щомісячні доплати енергетикам і запровадити ротації ремонтних бригад

Зеленський доручив уряду відновити щомісячні доплати енергетикам і запровадити ротації ремонтних бригад

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів відновити програму щомісячних доплат енергетикам, залученим до ремонтів енергетично…

Читати
РФ змінила тактику ударів по енергетиці України, атакуючи мережі та розподільчу інфраструктуру – Зеленський

РФ змінила тактику ударів по енергетиці України, атакуючи мережі та розподільчу інфраструктуру – Зеленський

Росія цього року змінила тактику ударів по українській енергетиці, атакуючи не лише об'єкти генерації, а й мережі та інфраструктуру розподілу електро…

Читати
Усі військовослужбовці в Петропавлівській Борщагівці в безпеці, призначена перевірка – військовий омбудсмен

Усі військовослужбовці в Петропавлівській Борщагівці в безпеці, призначена перевірка – військовий омбудсмен

Військова обмудсменка Ольга Решетилова повідомила про співпрацю з командуванням Національної гвардії України щодо подій в селі Петропавлівська Борщаг…

Читати
Нацгвардія: інформацію про стан постраждалих у Петропавлівській Борщагівці і хід перевірки оприлюднюватимемо регулярно

Нацгвардія: інформацію про стан постраждалих у Петропавлівській Борщагівці і хід перевірки оприлюднюватимемо регулярно

Національна гвардія України проведе службове розслідування інциденту, який стався в понеділок на Петропавлівській Борщагівці, повідомляє пресслужба Н…

Читати