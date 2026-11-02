УЧХ допомагає постраждалим від російських атак на Харківщині

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагає постраждалим внаслідок чергових російських атак на Харківщині.

"Сьогодні команди Українського Червоного Хреста працювали у Лозовій, Ізюмі та селі Васищеве Харківської області, де внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

У Лозовій волонтери місцевої ланки загону швидкого реагування УЧХ спільно з іншими екстреними службами працювали на місцях ліквідації наслідків ранкових російських ударів. Вони обстежували пошкоджені будівлі та прилеглі території, здійснювали поквартирні обходи для виявлення людей, які потребують допомоги, а також надавали першу допомогу та психологічну підтримку.

Крім того, постраждалим передавали гуманітарну допомогу, зокрема OSB-плити та брезент для тимчасового закриття пошкоджених осель, гігієнічні й продуктові набори, питну воду, спальні комплекти та інші речі першої необхідності.

В Ізюмі команда місцевої організації Українського Червоного Хреста також надає гуманітарну допомогу мешканцям, чиї оселі постраждали внаслідок нічних і ранкових ворожих обстрілів.

У селі Васищеве Харківського району команда Харківської обласної організації УЧХ допомагала мешканцям, які постраждали внаслідок вчорашньої ворожої атаки. Волонтери надавали психологічну підтримку та забезпечували людей гуманітарною допомогою для першочергових потреб і тимчасового захисту пошкодженого житла.

За даними ДСНС України, внаслідок ударів російських керованих авіабомб по Ізюму 1 людина загинула, ще 14 постраждали. Частково зруйновано та пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, магазини. Виникли пожежі автомобілів, які рятувальники ліквідували.

У Васищеве постраждали 12 людей, серед них – дитина. У селі ударний безпілотник влучив у дах п'ятиповерхового житлового будинку, пошкодивши конструкції квартир і міжповерхове перекриття. Рятувальники врятували двох мешканців, які опинилися заблокованими у квартирі на верхньому поверсі.