Нацгвардія: інформацію про стан постраждалих у Петропавлівській Борщагівці і хід перевірки оприлюднюватимемо регулярно

Національна гвардія України проведе службове розслідування інциденту, який стався в понеділок на Петропавлівській Борщагівці, повідомляє пресслужба НГУ.

"Головна задача – встановити реальні обставини і чи є порушення у ситуації, яка склалася на Петропавлівській Борщагівці. Буде призначено службове розслідування, працюють правоохоронні органи для з'ясування усіх обставин та надання незалежної правової оцінки. Якщо буде встановлено порушення, винні відповідатимуть за законом", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що деяким родичам та представникам громадськості вже надавали доступ до приміщення. Вони мали змогу поспілкуватися із тими, хто всередині.

"Інформацію про стан постраждалих і хід перевірки оприлюднюватимемо регулярно. Наразі додаткових звернень по медичну допомогу не надходило", – резюмували в НГУ.

Як повідомлялося, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що на території одного з домоволодінь у Петропавлівській Борщагівці під Києвом нібито перебуває один чи декілька чоловіків, які могли самовільно залишити військову частину, а також військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії. Місцеві мешканці влаштували штурм території, намагалися вибити ворота домоволодіння та відчинити їх підручними засобами. На місце події прибуло керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України.

В поліції Київської області повідомили, що їм надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина. "Подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Також поблизу місця події зібралися місцеві жителі. Інформація про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності", – проінформували у відомстві.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко проінформував, що в будівлі утримували нацгвардійців, яких повернули до підрозділів після самовільного залишення частини (СЗЧ), і наразі чотирьох із них госпіталізовано.