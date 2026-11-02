Зеленський призначив послів України в Австралії та Мозамбіку послами за сумісництвом на Фіджі та Маврикії

Президент України Володимир Зеленський призначив посла України в Австралії Василя Мирошниченка послом за сумісництвом у Республіці Фіджі, а посла України в Республіці Мозамбік Ростислава Троненка – послом за сумісництвом у Республіці Маврикій.

Відповідні укази №1082/2026 та №1083/2026 оприлюднено на сайті президента.

Василь Мирошниченко у 2002-2004 рр. очолював міжнародну молодіжну організацію "Європейський молодіжний парламент – Україна".

У 2006-2022 рр. був партнером компанії CFC Big Ideas, що спеціалізується на стратегічних комунікаціях, а у 2007-2022 рр. – директором і головою українського офісу Українсько-Британського Сіті Клубу.

У 2014 році став співзасновником Українського кризового медіацентру, у 2015-2016 рр. очолював раду Професійної урядової асоціації. У травні 2021 р. призначений членом наглядової ради Українського інституту, а в березні 2022 р. – радником міністра оборони України.

Посаду посла України в Австралії обіймає з 1 квітня 2022 року.

Ростислав Троненко у 1984-1986 рр. працював перекладачем у Мозамбіку.

У 1992 році розпочав дипломатичну кар'єру в Україні, у 1993 році був стипендіатом Програми ООН з прав людини в Женеві та Страсбурзі, а в 1994 р. – офіційним спостерігачем ООН на перших демократичних виборах у Мозамбіку.

У 1997-1999 рр. працював радником Постійного представництва України при ООН у Відні.

У 1999-2001 рр. був тимчасовим повіреним у справах України в Бразилії.

У 2005-2010 рр. обіймав посаду посла України в Португалії.

У 2012-2021 рр. – посла в Бразилії.

У січні 2025 року призначений послом України в Мозамбіку з резиденцією в Мапуту.