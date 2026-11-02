Зеленський увів у дію рішення РНБО про відновлення пошкодженої інфраструктури мовлення та резерв обладнання

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 вересня 2026 року "Щодо нейтралізації загроз сталому функціонуванню національного мовлення в умовах воєнного стану".

Відповідний указ №1080/2026 від 2 листопада оприлюднено на сайті президента.

Згідно з рішенням РНБО, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації спільно з Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення мають забезпечити відновлення пошкодженої та знищеної інфраструктури мовлення, створення необхідного резерву обладнання та безперебійну трансляцію телевізійних каналів у цифровій багатоканальній електронній комунікаційній мережі МХ-7.

Кабінет Міністрів має забезпечити фінансування цих заходів.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня опублікування.