У Комишувасі кількість загиблих зросла до 24 людей, серед них четверо поліцейських – ДСНС

Кількість загиблих внаслідок російських ударів по Комишувасі Запорізької області зросла до 24 людей, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"До 24 людей зросла кількість загиблих внаслідок російських ударів по навчальному закладу в одному з населених пунктів Запорізького району, серед них 2 рятувальників і 4 поліцейських. Ще 5 осіб поранені, серед них – 2 рятувальників", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

В ДСНС назвали імена загиблих рятувальників: Денис Коноваленко та Олексій Сущевський. Обом було 44 роки.

"Денис майже 12 років присвятив службі цивільного захисту. Олексій прийшов до лав рятувальників у 2013 році й понад 13 років ніс службу в пожежно-рятувальних підрозділах Запоріжжя. Вони щодня виїжджали на допомогу людям, працювали в небезпечних умовах і ризикували власним життям, щоб рятувати інших. Обидва були відзначені державними нагородами. Денис мав відзнаку Президента України "За оборону України". Службу Олексія відзначено цією ж відзнакою та медаллю "Захиснику Вітчизни", – йдеться в повідомленні.

У загиблих лишилися четверо дітей – 18-річний і 19-річний сини, 12-річна та 8-річна доньки.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали прицільних ударів по центру Комишувахи щонайменше дев'ятьма керованими авіабомбами ФАБ-3000. Серед уражених об'єктів – школа, де роздавали гуманітарну допомогу. "Після першого удару авіабомб був повторний удар ще дев'яти бомб, і саме по укриттю, де перебували люди", – повідомив президент України Володимир Зеленський.

Раніше було відомо про 18 загиблих та 5 поранених, ще 27 людей вважаються зниклими безвісти.