Сили оборони за день збили 139 російських БПЛА зі 171 – ПС ЗСУ

Протягом дня 2 листопада, з 06:30 по 19:00, російські окупанти атакували територію України 171 ударним БпЛА, 103 з яких реактивні, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Також противник застосовував дрони типу Гербера та інші, та 10 S8000 Бандероль/Дань-Т.

"За попередніми даними, протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 БпЛА (78 із них – реактивні), вісім S8000 Бандероль/Дань-Т", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Наразі близько 20 ударних безпілотників лишаються в повітряному просторі України.