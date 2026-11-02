Корецький обговорив з Кос відкриття решти переговорних кластерів та фінансову підтримку

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про обговорення з Єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос прискорення виконання проміжних бенчмарків, визначених у межах переговорного процесу про вступ України до Європейського союзу, та відкриття решти переговорних кластерів.

"Цього тижня очікуємо на публікацію щорічного звіту Європейської комісії щодо розширення", – написав Корецький в Телеграм у понеділок за підсумками розмови.

За його словами, під час розмови окрему увагу приділили роботі спільної з Єврокомісією IBAR Task Force, створеної за домовленістю президента Володимира Зеленського та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. "Її головне завдання зараз – прискорити виконання проміжних критеріїв за переговорним кластером 1 "Основи", що є необхідною умовою для подальшого просування переговорного процесу про вступ після відкриття кластерів. До цієї роботи також залучаємо народних депутатів та представників Офісу президента", – повідомив очільник уряду.

Корецький повідомив, що обговорив з Кос також питання міжнародної фінансової підтримки та прогрес у виконанні програм Міжнародного валютного фонду та програми "Ukraine Facility".

Як повідомлялося, станом на початок листопада 2026 року Україна відкрила чотири з шести переговорних кластерів у межах переговорів про вступ до Європейського Союзу, два з яких були відкриті 13 жовтня. За даними ЗМІ, вже після цього під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) у Брюсселі Угорщина відмовилася схвалити результати скринінгу решти двох: кластера 4, який охоплює питання зеленого порядку денного, транспорту, енергетики, довкілля та зміни клімату, та кластера 5, який стосується сільського господарства, рибальства, ветеринарної та фітосанітарної політики, а також фінансових і бюджетних положень.