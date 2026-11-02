Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Корецький обговорив з Кос відкриття решти переговорних кластерів та фінансову підтримку

2 хв читати
Додати як джерело
Корецький обговорив з Кос відкриття решти переговорних кластерів та фінансову підтримку
Фото: https://t.me/Koretskyi_official

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про обговорення з Єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос прискорення виконання проміжних бенчмарків, визначених у межах переговорного процесу про вступ України до Європейського союзу, та відкриття решти переговорних кластерів.

"Цього тижня очікуємо на публікацію щорічного звіту Європейської комісії щодо розширення", – написав Корецький в Телеграм у понеділок за підсумками розмови.

За його словами, під час розмови окрему увагу приділили роботі спільної з Єврокомісією IBAR Task Force, створеної за домовленістю президента Володимира Зеленського та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. "Її головне завдання зараз – прискорити виконання проміжних критеріїв за переговорним кластером 1 "Основи", що є необхідною умовою для подальшого просування переговорного процесу про вступ після відкриття кластерів. До цієї роботи також залучаємо народних депутатів та представників Офісу президента", – повідомив очільник уряду.

Корецький повідомив, що обговорив з Кос також питання міжнародної фінансової підтримки та прогрес у виконанні програм Міжнародного валютного фонду та програми "Ukraine Facility".

Як повідомлялося, станом на початок листопада 2026 року Україна відкрила чотири з шести переговорних кластерів у межах переговорів про вступ до Європейського Союзу, два з яких були відкриті 13 жовтня. За даними ЗМІ, вже після цього під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) у Брюсселі Угорщина відмовилася схвалити результати скринінгу решти двох: кластера 4, який охоплює питання зеленого порядку денного, транспорту, енергетики, довкілля та зміни клімату, та кластера 5, який стосується сільського господарства, рибальства, ветеринарної та фітосанітарної політики, а також фінансових і бюджетних положень.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#кластери #єс #премєр
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

В Комишувасі 27 людей вважаються зниклими безвісти, серед загиблих – поліцейський та двоє рятувальників

В Комишувасі 27 людей вважаються зниклими безвісти, серед загиблих – поліцейський та двоє рятувальників

В Комишувасі Запорізької області 27 людей вважаються зниклими безвісти після російського удару в понеділок, повідомив голова Запорізької обласної вій…

Читати
КМДА повідомила про зміни у роботі метрополітену – у звичайному режимі працює тільки "синя" лінія метро

КМДА повідомила про зміни у роботі метрополітену – у звичайному режимі працює тільки "синя" лінія метро

На "зеленій" лінії метро між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" і на наземній ділянці "червоної" лінії рух поїздів тимчасово призупинений, "синя…

Читати

Мобільний застосунок "Повітряна тривога" зазнав ворожого втручання з фейком про радіаційну загрозу – ПС ЗСУ

Мобільний застосунок "Повітряна тривога" у неділю ввечері, ймовірно, зазнав ворожого втручання з розсиланням хибного сповіщення, тоді як реальна раді…

Читати
Енергетики повернули світло більшості абонентів Дніпропетровщини на тлі екстрених відключень у Дніпрі – ОВА

Енергетики повернули світло більшості абонентів Дніпропетровщини на тлі екстрених відключень у Дніпрі – ОВА

Енергетики відновили електропостачання більшості споживачів Дніпропетровської області після нічної російської атаки, станом на вечір неділі тимчасово…

Читати