Частина Ізюму залишається без світла – МВА

Станом на вечір понеділка в Ізюмі (Харківська обл) частково відновлено електропостачання, яке було припинене внаслідок ранкового авіаудару, але частина міста залишається знеструмлено.

"Залишаються знеструмленими абоненти центральної та південної частини міста Ізюм", – повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація.

За її інформацією, фахівці "Харківобленерго" не встигли повністю закінчити відновлювальні роботи та подати електроенергію до споживачів через значні пошкодження. Вони продовжать працювати у вівторок.

Як повідомлялося, вранці понеділка ЗС РФ вдарили по Ізюму КАБами. Одна людина загинула, ще 27, серед яких двоє дітей, постраждали. Через пошкодження високовольтних ліній електропередач місто було повністю знеструмлено.