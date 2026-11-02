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Частина Ізюму залишається без світла – МВА

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Станом на вечір понеділка в Ізюмі (Харківська обл) частково відновлено електропостачання, яке було припинене внаслідок ранкового авіаудару, але частина міста залишається знеструмлено.

"Залишаються знеструмленими абоненти центральної та південної частини міста Ізюм", – повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація.

За її інформацією, фахівці "Харківобленерго" не встигли повністю закінчити відновлювальні роботи та подати електроенергію до споживачів через значні пошкодження. Вони продовжать працювати у вівторок.

Як повідомлялося, вранці понеділка ЗС РФ вдарили по Ізюму КАБами. Одна людина загинула, ще 27, серед яких двоє дітей, постраждали. Через пошкодження високовольтних ліній електропередач місто було повністю знеструмлено.

 

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Регіональні новини
Редактор · Політичні новини
#харківщина #обстріл #енергопостачання
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