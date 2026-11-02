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Новим заступником начальника КМВА призначено Фархада Гулієва

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Новим заступником начальника КМВА призначено Фархада Гулієва
Фото: https://t.me/VA_Kyiv

Київ. 2 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА –Тимчасово виконуючий обов'язки начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов підписав розпорядження про призначення нового заступника начальника КМВА – Фархада Гулієва.

"На новій посаді Фархад Гулієв долучиться до роботи команди КМВА та застосовуватиме свій професійний досвід для виконання завдань, спрямованих на забезпечення життєдіяльності столиці, її безпеки й стійкості в умовах воєнного стану", – повідомляє пресслужба КМВА в телеграм-каналі.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення Гулієв здійснював адвокатську діяльність. У 2022 році вступив до лав Збройних сил України. За час служби пройшов шлях від солдата бойового підрозділу до управлінських посад в Міністерстві оборони України.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#призначення #заступник #кмва
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