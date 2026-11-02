В Комишувасі 27 людей вважаються зниклими безвісти, серед загиблих – поліцейський та двоє рятувальників

В Комишувасі Запорізької області 27 людей вважаються зниклими безвісти після російського удару в понеділок, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Вісімнадцять людей загинуло, серед них – працівник поліції та двоє рятувальників ДСНС. П'ятеро поранених. Ще 27 людей вважаються зниклими безвісти", – написав Семікін в телеграм-каналі.

На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали прицільних ударів по центру Комишувахи щонайменше дев'ятьма керованими авіабомбами ФАБ-3000. Серед уражених об'єктів – школа, де роздавали гуманітарну допомогу. "Після першого удару авіабомб був повторний удар ще дев'яти бомб, і саме по укриттю, де перебували люди", – повідомив президент України Володимир Зеленський