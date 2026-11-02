В будівлі на Петропавлівській Борщагівці утримували нацгвардійців, яких повернули після СЗЧ – Півненко

Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко прибув на місце інциденту в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області та повідомив, що у будівлі, біля якої зібралися місцеві мешканці, утримували військовослужбовців Національної гвардії, яких повернули до підрозділів після самовільного залишення частини (СЗЧ), і наразі чотирьох із них госпіталізовано.

"Чотирьох військовослужбовців ми відправили, які потребують медичної допомоги. Це військовослужбовці, які були після СЗЧ, піймані і повернуті в підрозділи. Щоб ви розуміли, оці інші військовослужбовці – це військовослужбовці Національної гвардії", – сказав Півненко в понеділок ввечері під час спілкування з місцевими мешканцями.

Деякі з мешканців стверджують, що деяких утримуваних військових там нібито катували, оскільки бачили на них сліди побиття.

"Військовослужбовці – це наше все, вони захищають нашу Україну. І будь-яке погане до них ставлення – це неприпустимо!", – наголосив командувач Нацгвардії, відкинувши звинувачення в катуванні.

Півненко також повідомив, що інформація про нібито неналежне ставлення до повернутих із СЗЧ військовослужбовців буде перевірена і проведене відповідне розслідування, а результати оприлюднені.

Пізніше в телеграм-каналі Нацгвардії повідомили, що ситуація в Петропавлівській Борщагівці "перебуває на етапі діалогу".

"Людей, які потребували медичної допомоги – забрала карета швидкої близько 2 годин тому. Діагнози чи ушкодження – ця інформація буде встановлена та надана пізніше. Інформація щодо загибелі когось із учасників цих подій – не відповідає дійсності", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що на території одного з домоволодінь у Петропавлівській Борщагівці під Києвом нібито перебуває один чи декілька чоловіків, які могли самовільно залишити військову частину, а також військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії. Місцеві мешканці влаштували штурм території, намагалися вибити ворота домоволодіння та відчинити їх підручними засобами. На місце події прибуло керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України.

В поліції Київської області повідомили, що їм надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина. "Подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Також поблизу місця події зібралися місцеві жителі. Інформація про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності", – проінформували у відомстві.