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Зеленський: у Комишувасі на Запоріжжі внаслідок удару РФ загинули 18 людей

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Зеленський: у Комишувасі на Запоріжжі внаслідок удару РФ загинули 18 людей
Фото: https://t.me/zoda_gov_ua/

Російські війська нанесли авіаудари по селищу Комишуваха в Запорізькій області, у результаті 18 людей загинуло, ще п'ять – поранені, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Від ранку було вже кілька ударів авіабомб по селищу – по школі, яка використовувалась для гуманітарних потреб: там роздавали людям гуманітарну допомогу. Після першого удару авіабомб був повторний удар ще дев'яти бомб, і саме по укриттю, де перебували люди. Станом на зараз відомо, на жаль, про вісімнадцятьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. П'ять людей поранено", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Президент повідомив, що на місці триває рятувальна операція, продовжується пошук людей. До роботи залучені військові сили, рятувальники, сили спеціальних служб.

"Росіяни не могли не знати, що щотижня місцеві, які залишились в Комишувасі, отримували гуманітарну допомогу саме там. І це черговий доказ, що Росія не хоче жодної деескалації, жодної реальної справедливості", – наголосив Зеленський.

За його словами, після гуманітарної операції в Олешках був момент, коли наступні кроки могли б показати, що наближення миру можливе, однак такими обстрілами Росія дає протилежний сигнал, що РФ розраховує на подальші вбивства.

"Потрібна відповідь на це, відповідь від світу. Сильна та жорстка. Відповідь Росії. І підтримка для України. Треба захищати життя. Дякую всім, хто допомагає", – резюмував президент.

 

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#удар #комишуваха #зеленський
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