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Порошенко закликав партнерів посилити протидію російським гібридним атакам

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Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі Sky News заявив про необхідність посилення протидії російським гібридним атакам і закликав західних партнерів враховувати український досвід у цій сфері, повідомляється на сайті партії "Європейська солідарність" в понеділок.

"Це дуже брудна гра Росії. І це важливий урок, який Захід має засвоїти щодо можливих майбутніх дій Росії проти європейських країн, Великої Британії та, можливо, США. Будь ласка, уважно вивчайте український досвід. Ми готові ділитися знаннями про російську тактику", - зазначив Порошенко.

За його словами, спільна протидія російським гібридним методам сприятиме зміцненню єдності союзників і підвищенню безпеки. Політик також наголосив на важливості посилення санкційного тиску на РФ та подальшої підтримки України.

Також лідер "Європейської солідарності" заявив, що РФ використала перемир'я в Олешках для перегрупування та ротації військ, водночас відзначивши гуманітарну місію, реалізовану за ініціативи Меланії Трамп, яка, за його словами, допомогла врятувати майже 800 людей. Він також наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію та подальшої підтримки України союзниками.

#порошенко #sky_news #європейська_солідарність
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