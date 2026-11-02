Евакуйованим з Олешків відновлюють документи та оформлюють соцвиплати – Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що нині триває відновлення документів і оформлення соціальних виплат громадям, евакуйованим під час гуманітарної місії в тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області.

"Нині триває комплексна підтримка евакуйованих: відновлення документів і соціальних виплат, забезпечення необхідними речами, вирішення житлових питань", – написав Стефанчук у Facebook в понеділок за підсумками наради з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем.

Під час наради сторони підбили підсумки гуманітарної місії в Олешках та обговорили подальші кроки для захисту громадян України в окупації. Спікер також подякував Першій леді США Меланії Трамп за сприяння та міжнародне посередництво, які допомогли провести цю операцію.

"Особливо важливо, що вдалося забезпечити локальний режим припинення вогню, який тривав 5 діб 19 годин 59 хвилин… Це дозволило провести евакуацію і доставити гуманітарні вантажі цивільному населенню", – написав Стефанчук.

Як повідомлялося, гуманітарний режим припинення вогню у тимчасово окупованому місті Олешки, який діяв в 27 жовтня за координації Меланії Трамп, завершився у неділю після успішної доставки допомоги та евакуації мирних жителів. Згодом Трамп зазначила, що планове гуманітарне перемир'я в Олешках завершилося успішною доставкою критичної допомоги в регіон та евакуацією майже 800 мирних жителів. За словами Лубінця, гуманітарну допомогу мешканцям Олешків, які вирішили залишитися в місті, планують доставляти щонайменше раз на місяць.

Після цього омбудсмен повідомив, що в Україні напрацьовують концепцію гуманітарного центру, до якого зможуть звертатися родичі громадян, які залишаються на тимчасово окупованих територіях і яких планують повернути в Україну; центр також забезпечуватиме супровід, соціальну, медичну та психологічну допомогу.