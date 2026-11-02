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АП ВАКС лишила без змін запобіжний захід колишньому раднику Галущенка

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду в понеділок, 2 листопада, розглянула апеляційні скарги сторони захисту та обвинувачення щодо продовження дії запобіжного заходу одному з підозрюваних у справі НАЕК "Енергоатом".

"За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторін, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає", – повідомляє пресслужба АП ВАКС в соцмережі Facebook.

Зазначається, що підозрюваному було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави. Наразі застава не внесена, особа перебуває під вартою, у разі її внесення на підозрюваного буде покладено ряд процесуальних обов'язків.

В повідомленні суду не вказується ім'я підозрюваного, однак, за інформацією Центру протидії корупції, мова йде про колишнього радника міністра енергетики Галущенка Ігоря Миронюка.

"Апеляційні скарги подали як сторона обвинувачення, так і захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС про зменшення застави з 85 до 25 млн грн. Прокурор просив рішення суду скасувати та встановити суму у розмірі 55 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Миронюк отримав підозру в рамках операції "Мідас". Він перебуває під вартою вже більше 11 місяців. Його разом із Дмитром Басовим – колишнім працівником Генеральної прокуратури та ексвиконавчим директором "Енергоатому" з фізичного захисту та безпеки – підозрюють у контролі над закупівлями та кадровими рішеннями в "Енергоатомі".

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#вакс #галущенко #апеляція
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