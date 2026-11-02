Поліція спростувала чутки про нібито незаконне утримування та загибель людей в Петропавлівській Борщагівці

Інформація про нібито незаконне утримування людей в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області не відповідає дійсності, заявили в поліції Київської області, повідомивши при цьому про перешкоджання медикам дістатися до громадянина, який перебуває в одному з приватних будинків.

"До поліції Київщини надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина. Прибувши на місце, поліцейські встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Також поблизу місця події зібралися місцеві жителі. Інформація про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності", – повідомляється на сторінці облуправління поліції в понеділок.

На місці події працюють керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України. "Обставини з'ясовуються. Закликаємо громадян користуватися лише офіційними джерелами інформації та не поширювати неперевірені повідомлення", – йдеться в повідомленні.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що на території домоволодіння перебуває один чоловік, який міг самовільно залишити військову частину (СЗЧ). Там же перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії. Місцеві мешканці намагалися вибити ворота домоволодіння та намагаються відчинити їх підручними засобами. У відповідь із території будинку в бік натовпу почали розпилювати піну. Агентство "Інтерфакс-Україна" не має підтвердження чи спростування цієї інформації.

У пабліках також поширювалася інформація про нібито утримання 40 заручників у домоволодінні, але вона була спростована ще раніше.

Петропавлівська Борщагівка безпосередньо межує з Києвом на заході.