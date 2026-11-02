Росіяни скинули дві авіабомби на Слов'янськ, одни людина загинула, шістьох поранено – поліція

Російські окупанти в понеділок близько 10:00 скинули на житлові квартали Слов'янська дві авіабомби "ФАБ-250" з УМПК, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Внаслідок атаки загинула 68-річна жінка. Поранення отримали шестеро людей: три жінки віком 47, 62 і 72 роки та троє чоловіків – 44, 53 і 53 років. Руйнувань зазнали 9 багатоквартирних будинків, відділення пошти, адмінбудівля, магазин та 2 цивільних авто", – йдеться в повідомленні.

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи, парамедики та патрульні поліцейські.

Правова кваліфікація події – ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).