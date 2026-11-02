Міноборони оголосило збір пропозицій до Концепції супроводу воїнів та їхніх родин до 13 листопада

Міністерство оборони України готує Концепцію супроводу воїнів та їхніх родин, яка має на меті спланувати організацію соціального супроводу у війську, проводить відповідні обговорення та збирає пропозиції за зауваження до її проєкту, опублікованому на сайті відомства.

"Ми провели вже низку обговорень. Дякую 172 представникам війська – з бригад, корпусів, навчальних центрів, хто долучився до нас офлайн минулого тижня. Хочемо, щоб текст проєкту Концепції супроводу пройшов належне обговорення на врахував всі доречні, корисні коментарі тих, чиєї служби буде стосуватися. Концепція вже розміщена на сайті Міністерства оборони, тож кожен охочий може подати свої пропозиції та зауваження", – написала заступниця міністра оборони України Любов Галан у Facebook в понеділок.

За її словами, пропозиції та зауваження будуть прийматися до 13 листопада 2026 року включно на електронну адресу [email protected].

"Особливо запрошую долучитися родини військовослужбовців, оскільки ми створюємо цю модель для вас і ваших близьких. Розкажіть, чого бракувало вам і що потрібно передбачити в новій моделі, щоб військовий та його родина знали, до кого звернутися й де отримати підтримку", – написала заступниця міністра.

Вона зазначила, що соціальний супровід у війську зробив великий поступ за час російсько-української війни, завдяки, в першу чергу, підрозділам, які просували ідею створення штатних патронатних служб.

"Зараз ми стали на шлях розвитку кращих практик та досвіду для того, щоб забезпечити супровід на всіх етапах шляху. Не тільки військового, а й його родини", – наголосила Галан.

Як повідомлялося, 22 серпня президент України Володимир Зеленський закликав уряд, органи місцевого самоврядування та профільні міністерства напрацювати рішення для зміни системи соціального супроводу ветеранів та членів їхніх родин. За його словами, необхідні практичні зміни у змісті ветеранської політики, зокрема у можливостях і перспективах, які держава створює для ветеранів.

Президент зазначив, що бюрократичні бар'єри часто виявляються сильнішими за підтримку, яку ветерани можуть отримати від держави, а система соціального супроводу досі не побудована так, щоб вирішувати їх проблеми. Зеленський також закликав переглянути маршрути ветеранів від військової служби до цивільного життя та систему державних і місцевих послуг, які мають відповідати сучасним реаліям.