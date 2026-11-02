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Окупанти втратили рекордні 54,4 тис. вбитими та важкопораненими за минулий місяць – Міноборони

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Окупанти втратили рекордні 54,4 тис. вбитими та важкопораненими за минулий місяць – Міноборони
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Міністерство оборони України повідомляє, що протягом жовтня 2026 року російська армія втратила 54 тис. 400 вояків вбитими та важкопораненими.

"Це максимальний місячний показник за весь час війни", – повідомляється в телеграм-каналі відомства в понеділок.

У Міноборони зазначили, що минулого місяця також зафіксовано добовий рекорд: 21 жовтня було уражено 2 тис. 250 окупантів.

Як повідомлялося, за офіційними даними Генерального штабу Збройних сил України, втрати особового складу російської армії у вересні 2026 року становили 46 тис. 230 осіб вбитими та важкопораненими, що теж стало рекордним показником за весь час війни. У серпні 2026 року окупанти втратили 42 тис., у липні – 42,9 – тис., у червні – 39,3 тис. вояків.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#війна #втрати #рф
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