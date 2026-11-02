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Ковальський: про призначення генпрокурором ніхто зі мною не говорив, вказівок президент не давав

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Ковальський: про призначення генпрокурором ніхто зі мною не говорив, вказівок президент не давав
Фото: Офіс Генерального прокурора

В.о. генерального прокурора Антон Ковальський запевняє, що президент України Володимир Зеленський не давав йому ніяких вказівок щодо роботи, окрім як забезпечити належне функціонування органів прокуратури та очистити систему.

"Щодо внутрішньої сили – у мене її більше ніж, бо я все життя займаюся спортом (Ковальський займається боксом - ІФ-У). З приводу незалежності – мені жодних вказівок, задач, окрім того, що я вам сказав (завдання, які ставив голова держави під час співбесіди з Ковальським - ІФ-У) президент не ставив", - сказав Ковальський в понеділок на зустрічі із журналістами в Києві, відповідаючи на питання агентства "Інтерфакс-Україна", чи відчуває він юридичну незалежність та чи має внутрішній ресурс для того, щоб впоратися з усіма викликами.

В.о. генпрокурора зазначив, що в кадрових рішеннях він дослухається до свої колег. "Але мої рішення – це мої особисті рішення. Тому що я дуже добре розумію, що це моя зона відповідальності", - пояснив він.

За словами Ковальського, за весь час його робити в органах прокуратури жоден генеральний прокурор не ставив йому якихось незаконних завдань. "Не те, щоб я їх не виконував, мені їх просто не доручали", - пояснив він.

"Це непросто. Думаю, що це буде непросто (працювати на посаді в.о. генпрокурора), бо є дуже складні кейси", - додав він.

Ковальський наголосив, що президент під час бесіди з ним поставив виключно два завдання: забезпечити функціонування роботи органів прокуратури та очистити систему від тих людей, які не достойні в ній працювати.

Також в.о генпрокурора зауважив: "Ніхто зі мною ні про яке призначення генпрокурорам не говорив… буду щиро радий, якщо з'явиться інша кандидатура".

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#ковальский #задачі #президент
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