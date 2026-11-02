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Польську в Україні вивчають понад 107 тис. учнів у 577 закладах освіти - Бутенко

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Польську в Україні вивчають понад 107 тис. учнів у 577 закладах освіти - Бутенко
Фото: t.me/andrii_butenko_official

Польську мову в Україні вивчають понад 107 тис. учнів і учениць у 577 закладах освіти, повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

"Польську мову в Україні вивчають понад 107 тисяч учнів і учениць у 577 закладах освіти, на 16% більше, ніж у 2021/2022 навчальному році… З 2023 року за кошти державного бюджету видано 51 назву підручників польською мовою для 5–8 класів. З 2024 року вступники можуть отримати завдання НМТ у перекладі польською, крім предметів мовно-літературного блоку", - написав Бутенко в телеграм-каналі за результатами зустрічі з міністеркою національної освіти Республіки Польща Барбарою Новацькою в межах її візиту в Україні.

Також він розповів, що Польща прийняла сотні тисяч українців, вимушених виїхати через російську агресію, і цього навчального року в польських школах навчаються понад 227 тис. громадян України.

Міністр нагадав, що з вересня 2025 року польські школи можуть пропонувати українську як другу іноземну мову, а також зазначив, що цього року близько 450 учнів і учениць склали матуру з української мови як іноземної.

"Окремо подякував пані Новацькій за сприяння в проведенні НМТ. Цього року майже 4,5 тисячі українських вступників і вступниць склали тест у тимчасових екзаменаційних центрах у дев'яти містах Польщі", - додав Бутенко.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#польська #школи #освіта
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