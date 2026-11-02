Кравченко не подавав заяви про злочин українським правоохоронцям – в.о. генпрокурора

В.о. генерального прокурора Антон Ковальський заявляє, що колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко не звертався до українських правоохоронних органів щодо нібито загроз його життю, про що повідомив у своїх соцмережах.

"У нас немає відносно нього запитів про міжнародно-правову допомогу чи ще про якісь такі речі… Кравченко – юрист, який був генеральний прокурором, і я думаю, що він чітко знає, як пишеться заява про злочин", – сказав Ковальський в понеділок в Києві на зустрічі із журналістами.

За словами Ковальського, якби Кравченко звернувся до нього чи директора ДБР із заявою про злочин і просив зареєструвати провадження та надати цьому оцінку, тоді б були підстави реагувати на його заяви та приймати відповідні рішення.

"Мені здається, моя особиста точка зору,.. що хтось намагається зробити собі гарну підставу для політичного притулку. Не більше і не менше. Тому що в ту заяву (пост Кравченка у соцмережах – ІФ-У) змішали всіх, кого тільки можна. Відомих на загальнодержавному рівні журналістів, хлопців з ГУР…. Складно давати оцінку. Юридично у нас нічого немає, провадження за цим фактом не реєструвалося", – пояснив в.о. генпрокурора.

Він також зазначив, що не спілкується з Кравченком.