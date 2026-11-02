Хмара відвідав підрозділи ППО, обговорили об'єднання різних ЗРК у єдину тактичну мережу

Міністр оборони України Євгеній Хмара під час відвідування підрозділів протиповітряної оборони обговорив із військовими можливість об'єднання різних зенітних ракетних комплексів (ЗРК) у єдину тактичну мережу для підвищення ефективності захисту неба.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, Хмара підкреслив, що розвиток протиповітряної оборони починається з досвіду тих, хто щодня захищає небо.

Із зенітниками Хмара обговорив досвід застосування комплексів NASAMS та IRIS-T, а також можливості інтеграції різних засобів ППО в єдину систему бойового управління. У відомстві зазначили, що українські військові опановують іноземні системи та вдосконалюють їх на основі здобутого бойового досвіду. Один із напрямів – об'єднання різних зенітних ракетних комплексів у єдину тактичну мережу для більш ефективного захисту неба.

"Обговорили можливості взаємодії різних ЗРК. Працюємо над планом реалізації. Українські військові щодня використовують цю техніку і найкраще знають, що можна покращити. Вивчаємо їхній досвід, визначаємо потребу в конкретних типах зенітних керованих ракет. З партнерами шукаємо можливості збільшити постачання необхідного озброєння", – сказав Хмара.

Міністр оборони також відвідав позиції командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття.

З військовими обговорили бойові спроможності роботизованих турелей. Уже є успішні збиття "Герань-4" та "Герань-5".

"Маємо конкретні пропозиції військових. Є можливість підвищити ефективність збиття завдяки відповідним типам набоїв. Наше завдання – поширювати перевірені бойовим досвідом рішення і забезпечувати узгоджену роботу всіх засобів ППО", – заявив Хмара.

Зазначається , що увагу приділили безпеці військових, зокрема додатковим заходам захисту та необхідній підтримці з боку Міністерства оборони.