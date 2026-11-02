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ВАКС визнав колишнього заступника прокурора Львівщини винним у розтраті майже 1 млн грн – САП

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ВАКС визнав колишнього заступника прокурора Львівщини винним у розтраті майже 1 млн грн – САП

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) визнала колишнього заступника прокурора Львівської області винним у розтраті коштів прокуратури та зловживанні службовим становищем, що завдало державі майже 1 млн грн збитків, водночас закрила кримінальне провадження у зв'язку зі смертю обвинуваченого, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"У межах досудового розслідування встановлено, що у 2015 році колишній заступник прокурора Львівської області уклав декілька договорів із приватною юридичною особою на проведення ремонтних робіт приміщення прокуратури області. Попри те, що насправді ці ремонтні роботи вже було виконано ще у 2013 році, за сприяння посадовця підрядник незаконно отримав кошти від обласної прокуратури", – зазначається в повідомленні, поширеному в Телеграм-каналі відомства у понеділок.

Крім того, посадовець без проведення тендерних процедур придбав офісний папір за цінами, майже вдвічі вищими за ринкові, переплативши понад 400 тис. грн.

Провадження розглядалося за заявою родичів обвинуваченого щодо його можливої реабілітації. Дії колишнього посадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України, однак суд закрив кримінальне провадження на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв'язку зі смертю обвинуваченого.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#львівська #прокуратура #вирок
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