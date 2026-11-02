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В.о. генпрокурора: щодо фігуранта справи "Карфаген" Кропиви відкрито ще одне провадження

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В.о. генпрокурора: щодо фігуранта справи "Карфаген" Кропиви відкрито ще одне провадження
Фото: Офіс Генерального прокурора

В.о. генерального прокурора Антон Ковальський зареєстрував кримінальне провадження щодо заступника керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиви, який є ключовим фігурантом справи "Карфаген", за використання службового авто для неробочих поїздок до Буковелю.

"Окремо за результатами службового розслідування я зареєстрував і доручив ДБР розслідування відносно Кропиви", – розказав в.о. генпрокурора Антон Ковальський під час зустрічі з журналістами в понеділок в Києві.

За словами Ковальського, під час службового розслідування "було встановлено численні факти використання їм транспортного засобу не за призначенням, неперебування на робочому місці, а перебування в Буковелі".

Тобто, як пояснив в.о. генпрокурора, окрім дисциплінарного проступку, який встановлено за результатами службового розслідування, ж ще це кримінальне провадження.

Ковальський наголосив, що Кропива є прикладом того, як людина попала в прокуратуру не з системи і поза будь-якими конкурсами.

Що стосується розслідування справи "Карфаген" антикорупційними органами, в який Кропива є ключовим фігурантом, то, за словами Ковальського, Офіс генпрокурора всіляко сприяє розслідуванню цієї справи.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#кропива #справа #поїздки
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