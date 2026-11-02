Кравченко вчинив дисциплінарний проступок, щодо його кримінальної відповідальності вирішуватимуть антикорупційні органи – в.о. генпрокурора

Службове розслідування встановило, що Руслан Кравченко на посаді генерального прокурора вчинив дисциплінарний проступок, організувавши собі безпідставний виїзд за кордон, питання притягнення його до кримінальної відповідальності вирішуватимуть антикорупційні органи України.

"Ми проводили службове розслідування. Сьогодні вже підписав висновок", – розказав в.о. генпрокурора Антон Ковальський під час зустрічі з журналістами в понеділок в Києві.

За словами Ковальського, транспортні засоби для виїзду Кравченка за кордон не використовувалися. "В неділю він (Кравченко) написав повідомлення в УДО, що він відмовляється від охорони, перед цим в п'ятницю він запросив до себе начальницю управління державної охорони і попросив у неї печатку Офісу генпрокурора… він цю печатку залишив собі", – розказав в.о генпрокурора.

Ковальский зазначив, що в неділю Кравченко був сам не роботі, і наказ про його відрядження ніхто з міжнародного департаменту не друкував, тобто "є велика вірогідність, на 99%", що Кравченко сам собі і підписав це відрядження і сам поставив печатку, яку взяв раніше.

Також в.о. генпрокурора уточнив, що Кравченко використав запит на участь у ПАРЄ, який був адресований заступнику генпрокурора, але міжнародний департамент відповів, що участь у цій події заступник генпрокурора брати не буде.

"Службовим розслідуванням встановлено, що по суті він (Кравченко вчинив дисциплінарний проступок, ганебний вчинок, за який його необхідно було звільняти з органів прокуратури. Чому я його звільнив згідно поданої ним заяви швидко? Тому що, не мою думку, українське суспільство не мало бажання чекати висновків Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП), офіційних процедур – це б затягнулося на 2-3 місяці", – пояснив в.о. генпрокурора.

Ковальський нагадав, що є кримінальне провадження в НАБУ та САП щодо справи "Карфаген". "Можливо, НАБУ і САП будуть давати діям (Кравченко) оцінку (а межах справи "Карфаген). А службове розслідування закінчено, дійсно, він допустив порушення і використав той наказ, який сам підписав… Ймовірно, НАБУ і САП зможуть більш детально перевірити", – пояснив Ковальський.

На уточнююче запитання агентства "Інтерфакс-Україна", чи означає це, що щодо Кравченка підозра може бути не від Офісу генпрокурора, а від антикорупційних органів, в.о. генпрокурора відповів ствердно.

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора (операція "Карфаген"), які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських колцентрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів.

На тлі скандалу із можливою причетністю до справи "Карфаген" генпрокурор Руслан Кравченко подав заяву на звільнення. Президент України Володимир Зеленський відсторонив його від посади, а 15 вересня Верховна Рада дала згоду на звільнення Кравченка. В матеріалах НСРД ключовий підозрюваний у справі – заступник керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива фігурує як довірена особа Кравченка. Зокрема, за даними слідства, він координував побутові питання та ремонт у будинку Кравченка.

Про підозру Кравченку наразі не повідомляли.

Водночас вже після написання заяви на звільнення, 14 вересня, Кравченко підписав повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу. У відповідь НАБУ і САП заявили, що розцінюють такі дії як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи. В Офісі генпрокурора ввечері 14 вересні повідомили про відсутність такої підозри.

Кравченко своєю чергою поінформував, що покинув територію України, пославшись на те, що виїхав у відрядження. За непідтвердженими даними, Кравченко разом із своєю дружиною може знаходитися у Відні (Австрія) і вести переговори з місцевими адвокатськими фірмами щодо отримання притулку.

В.о. генерального прокурора Антон Ковальський в жовтні повідомив, що службове розслідування щодо виїзду за кордон колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка триває, перевіряються обставини організації його відрядження, а загалом з органів прокуратури звільнено вісім осіб, які згадувалися у контексті операції "Карфаген".