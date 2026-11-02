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Лубінець: Сторони домовлялися про заборону стягування та переміщення військової техніки під час режиму тиші в Олешках

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Лубінець: Сторони домовлялися про заборону стягування та переміщення військової техніки під час режиму тиші в Олешках
Фото: https://t.me/dmytro_lubinetzs/

Під час режиму тиші в районі окупованих Олешок Херсонської області Україна та РФ домовилися не стягувати та не переміщувати військову техніку, а також визначили відповідальних представників для контролю за дотриманням цих зобов'язань, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції за результатами гуманітарної операції.

"Це не просто обговорювалося, це ми прямо прописували в документі", – зазначив омбудсмен.

За його словами, кожна зі сторін призначила по одному представнику, відповідальному за контроль виконання домовленостей. Від української сторони ним став Андрій Олександрович Пастернак, від російської також визначили окрему відповідальну особу.

Режим тиші розпочався 27 жовтня о 3:00 за київським часом. За пів години до цього сторони налагодили постійний зв'язок: представник РФ повідомив Лубінцю про готовність російської сторони розпочати дотримання режиму тиші, після чого українська сторона підтвердила аналогічну готовність. Одночасно сторони оприлюднили заяви про початок режиму тиші.

Лубінець зазначив, що протягом першої години сторони залишалися на зв'язку, а також домовилися спочатку перевіряти дотримання режиму тиші та виконання зобов'язань кожні дві години.

"Ми одразу домовилися спочатку кожні дві години верифікувати, наскільки дотримується режим тиші, як виконуються взяті на себе зобов'язання обома сторонами", – сказав він.

За словами омбудсмена, після першої доби сторони публічно повідомили, що порушень не зафіксовано. Такий порядок контролю зберігався протягом усього періоду дії режиму тиші.

Перед оголошенням про його завершення Лубінець провів робочу зустріч з українським представником, до якої також долучилися представники Сил оборони. Аналогічну перевірку провели й на російській стороні. Після цього сторони підтвердили відсутність порушень і синхронно повідомили про завершення режиму тиші.

Як повідомлялося, раніше Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що підрозділи Сил оборони дотримувалися режиму припинення вогню під час гуманітарної операції в окупованих Олешках, тоді як російські війська використали цю паузу для ротації підрозділів, укріплення позицій, розширення антидронового захисту на дорогах і нарощування логістики, зокрема підвезення боєприпасів.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#олешки #домовленості #лубінець #режим_тиші
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