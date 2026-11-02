Детективи БЕБ скерували до суду справу щодо виробників контрафакту відомих брендів із збитками на 98 млн грн

Детективи територіального управління (ТУ) Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно восьми учасників організованої групи, які налагодили масштабне виробництво та збут підробленого одягу, взуття, головних уборів, а також навушників і годинників.

Як повідомляється у телеграм-каналі відомства у понеділок, житель Львівщини організував незаконну схему, залучивши до неї шістьох спільників, зокрема, свою дружину, яка відповідала за рекламу й продажі, а також пособника, що виготовляв фальшиві бирки та цінники. Двоє учасників керували підпільними швейними цехами з виготовлення продукції під брендом Moncler та Stone Island, ще двоє забезпечували логістику й перевезення, а один реалізовував контрафакт через власний магазин. Організатор особисто збував підроблену техніку Apple, зокрема, здійснюючи продажі через месенджер Telegram та безпосередньо передаючи товар покупцям.

Під час обшуків правоохоронці вилучили тисячі одиниць контрафактного одягу, десятки тисяч підроблених бирок, професійне швейне обладнання та понад 1 млн грн готівкою. Загальна сума завданих компанії Moncler збитків перевищує 91,6 млн грн, а компанії Apple – понад 6,5 млн грн.

Залежно від ролі у злочинній схемі, фігурантам інкримінують незаконне використання знаку для товарів і послуг, вчинене повторно або у складі організованої групи, а також пособництво у вчиненні відповідних правопорушень (ст. 229 Кримінального кодексу України). Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювали прокурори Львівської обласної прокуратури за оперативного супроводу Волинського прикордонного загону Державної прикордонної служби України (ДПСУ) та кіберполіції.