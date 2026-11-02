Лубінець: В Україні планують створити гуманітарний центр для сприяння поверненню громадян з окупованих територій

В Україні напрацьовують концепцію гуманітарного центру, до якого зможуть звертатися родичі громадян, які залишаються на тимчасово окупованих територіях і яких планують повернути в Україну; центр також забезпечуватиме супровід, соціальну, медичну та психологічну допомогу, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"У нас є концепція. По суті, це центр, в який будуть звертатись родичі, рідні тих, хто залишається на тимчасово окупованій території, кого забере Російська Федерація. В цьому центрі будуть напрацьовуватись експертиза щодо повернення. І потім в цьому центрі будуть здійснюватись програми супроводу", – сказав Лубінець під час пресконференції за результатами гуманітарної операції в Олешках Херсонської області в понеділок.

За його словами, у центрі передбачатимуть соціальну та медичну допомогу, психологічну реабілітацію, а також сприяння у вирішенні інших питань.

Окремими напрямами роботи центру, як зазначив омбудсмен, стануть адвокація порушень норм міжнародного гуманітарного права, фіксація таких порушень і напрацювання нових алгоритмів для організації повернення громадян.

У власному дописі в Телеграм Лубінець наголосив, що гуманітарний центр планують створити за аналогією з Центром захисту прав дитини: "Наступний крок – створення Центру повернення цивільних громадян на базі Офісу Омбудсмана за прикладом Центру захисту прав дитини. Він об'єднає державні органи, правозахисні та гуманітарні організації для комплексного супроводу людей, які повертаються".