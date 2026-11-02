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Лубінець: В Україні планують створити гуманітарний центр для сприяння поверненню громадян з окупованих територій

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Лубінець: В Україні планують створити гуманітарний центр для сприяння поверненню громадян з окупованих територій
Фото: Офіс Омбудсмана

В Україні напрацьовують концепцію гуманітарного центру, до якого зможуть звертатися родичі громадян, які залишаються на тимчасово окупованих територіях і яких планують повернути в Україну; центр також забезпечуватиме супровід, соціальну, медичну та психологічну допомогу, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"У нас є концепція. По суті, це центр, в який будуть звертатись родичі, рідні тих, хто залишається на тимчасово окупованій території, кого забере Російська Федерація. В цьому центрі будуть напрацьовуватись експертиза щодо повернення. І потім в цьому центрі будуть здійснюватись програми супроводу", – сказав Лубінець під час пресконференції за результатами гуманітарної операції в Олешках Херсонської області в понеділок.

За його словами, у центрі передбачатимуть соціальну та медичну допомогу, психологічну реабілітацію, а також сприяння у вирішенні інших питань.

Окремими напрямами роботи центру, як зазначив омбудсмен, стануть адвокація порушень норм міжнародного гуманітарного права, фіксація таких порушень і напрацювання нових алгоритмів для організації повернення громадян.

У власному дописі в Телеграм Лубінець наголосив, що гуманітарний центр планують створити за аналогією з Центром захисту прав дитини: "Наступний крок – створення Центру повернення цивільних громадян на базі Офісу Омбудсмана за прикладом Центру захисту прав дитини. Він об'єднає державні органи, правозахисні та гуманітарні організації для комплексного супроводу людей, які повертаються".

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#центр #тот #допомоги #евакуація
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