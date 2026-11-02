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Евакуйовано повітрям третього пораненого за допомогою дрона StarGate від SkyFall

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Евакуйовано повітрям третього пораненого за допомогою дрона StarGate від SkyFall
Фото: Пресслужба SkyFall

Українська технологічно-оборонна компанія SkyFall повідомила про третю повітряну евакуацію пораненого військового за допомогою безпілотного CASEVAC StarGate.

"Операцію провели бійці 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2. За декілька днів вони спланували та здійснили евакуацію, врятувавши військовослужбовця із суміжного підрозділу, який 57 днів залишався на позиції з пораненням", йдеться у повідомленні компанії, що отримало агентство "Інтерфакс-Україна".

Врятований – 54-річний Андрій із позивним "Донбас". Він перебував на бойовій позиції з кінця травня. Другого вересня під час виконання бойового завдання Андрій підірвався на міні.

Через складний рельєф місцевості, мінні загородження, обстріли та систематичні атаки російських FPV-дронів наземна евакуація пораненого була неможливою. Під час операції безпілотний CASEVAC StarGate подолав понад 15 км в один бік і забрав військового з позиції, розташованої лише за два кілометри від державного кордону з РФ.

Після успішної евакуації Андрія доправили до лікарні, де він проходить лікування.

Як повідомили у SkyFall, загалом за півтора тижня за допомогою безпілотника StarGate вдалося врятувати трьох важкопоранених військовослужбовців. Таким чином SkyFall спільно з підрозділом CODE 9.2 працюють над подальшим розвитком та ширшим застосуванням повітряної евакуації поранених із поля бою.

"SkyFall продовжує вдосконалювати цю технологію та планує сприяти її впровадженню в інших військових підрозділах. Мета компанії – зробити повітряну евакуацію системним способом порятунку поранених там, де їх неможливо евакуювати наземним транспортом або іншими засобами", – наголосили у компанії.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#евакуація #повітряна #defence #skyfall #stargate
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