Під час режиму тиші з моргу Олешківської лікарні вивезли тіла загиблих, домовлено про їх доставку в Україну – Лубінець

Під час режиму тиші з моргу Олешківської лікарні Херсонської області вивезли тіла загиблих громадян, водночас за домовленістю з російською стороною всі тіла, чиї рідні проживають в Україні, мають бути доставлені на підконтрольну Україні територію, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції за підсумками гуманітарної операції в Олешках.

"Зараз у нас є домовленість з російською стороною, що всі тіла, чиї рідні проживають в Україні, вони будуть доставлені до України", – наголосив Лубінець у понеділок.

За його словами, під час репатріаційних заходів, які проводилися в Олешках та на прилеглих територіях, зібрали тіла загиблих як військових, так і цивільних.

Омбудсмен зазначив, що для повернення тіл загиблих застосовуватимуть ті самі маршрути, які Україна вже використовує під час щомісячних репатріаційних заходів.