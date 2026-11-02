Уряд продовжив програму підтримки ветеранів з порушенням зору до грудня 2027р.

Кабінет міністрів продовжив до 1 грудня 2027 року реалізацію програми підтримки окремим категоріям осіб, які повністю або частково втратили зір під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

"Продовження строку надання підтримки у вигляді одноразової грошової допомоги ветеранам війни для придбання побутової техніки забезпечить можливість отримання такої підтримки більшою кількістю отримувачів (осіб, які повністю або частково втратили зір під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України), яким вже погоджено виплату такої допомоги за рахунок фінансового ресурсу Товариства Червоного Хреста України", – повідомили в Міністерстві у справах ветеранів.

Зазначається, що реалізація проєкту сприятиме забезпеченню належної соціальної підтримки ветеранів та ветеранок, які втратили зір, захищаючи нашу державу.

Як повідомлялося, у травні Кабмін затвердив порядок реалізації спільного проєкту Мінветеранів України та УЧХ, спрямованого на підтримку ветеранів та ветеранок, які повністю або частково втратили зір під час захисту незалежності країни. У межах програми ветерани можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі до 95 тис. грн для облаштування побуту та створення більш комфортного й безпечного житлового простору. Зокрема, передбачено 26 видів побутової техніки на вибір, які допоможуть зробити повсякденне життя більш автономним і зручним.

В свою чергу, прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що у межах програми понад 3 тис. ветеранів отримають цільову державну підтримку.

Він уточнив, що виплати здійснюватимуться до 1 листопада 2027 року, а використати отримані кошти можна буде до 1 грудня 2027 року.

"Уряд разом із партнерами працює над пошуком додаткового фінансового ресурсу для підтримки ветеранів і ветеранок", – написав прем'єр в телеграм-каналі.